عادات غريبة لكيم كارداشيان لتناول الطعام... أمر فاضح ومبذّر للغاية!

نقل موقع In Touch عن مصدر قوله ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تدلل نفسها بالطعام الفاخر الذي يكلّفها ثروة ويجعل الطهاة يتنقلون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية كل رغباتها في الطعام.



وكشف المصدر أن نجمة The Kardashians لديها بعض الحيل في جعبتها والدولارات في حسابها المصرفي، لتجنّب العمل الشاق أمام موقد ساخن لأكثر من عامين.

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ولا تثق كيم في عمليات التوصيل، لذلك في كل مرة تشتهي فيها طبقاً من مطعمها المفضّل أو حتى الوجبات السريعة، ترسل أحد موظفيها لإحضارها لها.

وقال المصدر: "وهذا ليس مرة واحدة فقط، بل مرات عدة في اليوم، لأنها تتوق دائماً إلى أشياء مختلفة. أمر آخر مجنون تفعله، هو الحصول على أشياء يتم توصيلها من كل أنحاء البلاد. إذا كانت تتوق إلى الفطائر المفضّلة لديها من نيو أورليانز، أو البيتزا من شيكاغو، فستتصل وتطلبها بسرعة في اليوم نفسه".

وأضاف: "إنها واعية جداً بشأن زيادة الوزن، لذلك ستأكل حَرفياً قضمة أو اثنتين فقط وتتخلص منها في معظم الوقت، لكنها لا تزال تكلّف الكثير من المال. وهو ما ينطبق على طهاتها الخاصين، فهي تطلب منهم طهي هذه الوجبات المعقّدة لها ولأصدقائها في معظم الليالي".

وكشف أحد الطهاة الخاصين السابقين لكيم، جيسي هندرسون، عن بعض التفاصيل المذهلة حول عادات نجمة تلفزيون الواقع في الأكل لصحيفة "ديلي ميل" في تموز الماضي، فقال إنها لا تتجنب الكربوهيدرات كما يتوقع المرء من نجمة تلفزيونية تتبع نظاماً غذائياً، تريد دائماً البطاطس المقلية وشرائح الدجاج والبرغر في متناول اليد، لكنها تطلب تقديم المعكرونة بدون صلصة.

وقال الذوّاقة إنه حصل على ما بين 2500 و 5000 دولار لكل عشاء غير رسمي، مع أحداث ذات طابع خاص لكيم وأصدقائها تصل إلى 25000 دولار، كل ذلك مقابل وجبات "يختارونها عادةً" خوفاً من زيادة الوزن، وفقاً للمصدر الأول لـ In Touch، والذي أضاف: "إنه أمر فاضح ومبذّر للغاية، لكن كيم غافلة. يتعين على طهاتها أيضاً إعداد أي طعام يريده كلٌ من أطفالها، أي خمس وجبات مختلفة، ثلاث مرات في اليوم".

وفي حين قد يبدو هذا الأمر مُكلفاً مادياً، فإن كيم التي تبلغ ثروتها الصافية 1.7 مليار دولار، "لا يشكل المال مشكلة لها".

واختتم المصدر بالقول: "كيم تضم جميع طهاتها في طاقمها، لذا فهي تشعر أنه يجب أن يكون لديهم شيء ما يفعلونه. وتجادل بأنه سيكون من الأكثر إهداراً أن يجلسوا هناك من دون القيام بأي شيء".