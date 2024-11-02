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المرأة

من توقيع مصمم لبناني.. فنانة شهيرة بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة (صور)

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:15
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تألقت الفنانة المصرية أسماء جلال خلال حضورها  حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وظهرت جلال بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر من الشيفون وبفتحة عند البطن والصدر من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد.
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يذكر أن أسماء جلال شاركت مؤخرا في فيلم "الفستان الأبيض" الذي عرض في مهرجان الجونة، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، مع ظهور خاص لكل من أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

واختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، فيما أحيا النجم محمد رمضان الحفل الختامي.(البوابة)


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