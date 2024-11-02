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المرأة

ميس حمدان تتحدث عن تطور السينما السعودية

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:00
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كشفت الفنانة ميس حمدان على هامش حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولة في دورته السابة أن أحد الأنشطة التي أثارت إعجابها ضمن فعاليات المهرجان كان ندوة شارك فيها مجموعة من صناع السينما السعودية، موضحة أن هذا اللقاء تميز بالحوار السلس والمفتوح حول دور السينما السعودية، التي تشهد حاليًا نهضة قوية وتوجهًا متصاعدًا.
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وأكدت أن هذا التفاعل بين السينما المصرية والسعودية يعكس عمق العلاقة بين البلدين ورغبة كلا الطرفين في تبادل الخبرات وإثراء الساحة الفنية في المنطقة، مشيرةً إلى أنها شاركت في بطولة أول فيلم سعودي.
كما أعربت ميس عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في ختام مهرجان الجونة، مؤكدة أن المهرجان يعد منصة مرموقة تعزز من صورة مصر الفنية على الساحة الدولية، مشيرة إلى مدى حرصها على حضور هذا الحدث كل عام بسبب ما يوفره من فرص للتفاعل مع كبار الأسماء في صناعة السينما، إلى جانب الأجواء الراقية التي تعكس جمال وروح الثقافة المصرية.
قالت إن الحدث "يتفوق على نفسه" ويزداد تألقاً كل عام، مشيدةً بالأجواء المميزة التي تجمع بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، والفرصة التي يتيحها للتفكير في مشاريع مستقبلية والتعرف على رؤى جديدة، وأن هذا المهرجان يمنحها فرصة للاطلاع على أفلام غير تقليدية قد لا تتمكن من مشاهدتها إلا في مثل هذه المهرجانات، مشيرةً إلى أن مهرجان الجونة قدم هذا العام فعاليات استثنائية، منها ندوات وورش عمل تمكّن الفنانين من التواصل وتبادل الأفكار. (لها)
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