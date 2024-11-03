"من يومين كانت عم تبكي على بلدها".. ميريام فارس ترقص بفستان شفاف في دبي (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فراس حفلا مميزا في دبي أمس السبت.

وقد انتشر مقطع فيديو لفارس ظهرت فيها وهي ترقص بإثارة على أنغام أغنيتها الرسمية لمونديال 2022 "توكا تاكا".

وأطلت ميريام بفستان طويل باللون الأبيض، ما عرضها لانتقادات من قبل المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد لتصرفات ميريام، في ظل ما يتعرض له لبنان وشعبه في ظل الحرب الإسرائيلية التي تؤدي يوميا إلى استشهاد العشرات وجرح المئات.

وقالت أحد المتابعات في هذا الشأن: "من يومين كانت عم تبكي على بلدها"..

وكانت قد توجهت الفنانة اللبنانية في وقت سابق من الشهر الماضي (تشرين الأول) بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" بنداء استغاثة عبر إنستغرام، حثت فيها على "التكاتف" والتبرع للمنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل دعم أنشتطها في مساعدة أطفال لبنان. (رصد لبنان 24)