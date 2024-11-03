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المرأة
"بابتسامة عريضة".. ممثلة سورية تنشر صورتها مع "سلطان الطرب" وتوجّه له رسالة (صورة)
Lebanon 24
03-11-2024
|
07:29
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أطلت الممثلة السورية نور علي، على جمهورها، بصورة تجمعها مع سلطان الطرب جورج وسوف، والفنان خالد شباط، والشابة رهف سركيس.
بابتسامة عريضة، بدت نور في الصورة المنشورة عبر "ستوري" حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام"، حيث كتبت في تعليقها عليها: أنت غيرهم، يا أبو ديع. وأضافت الفنانة الشابة في رسالة لجورج وسوف: الله يحميك ويطول بعمرك.
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انضمت نور علي إلى أسرة مسلسل "ما اختلفنا 2"، في أولى مشاركاتها في الأعمال الكوميدية بشكل رسمي.
ونشرت نور سابقًا، عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل، باللون الأبيض والأسود، وظهرت فيه بتسريحة شعر مختلفة ضمن شخصيتها في اللوحات التي تشارك بها في العمل.
كما تشارك الفنانة الشابة في مسلسل "البطل" للمخرج الليث حجو، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب الفنانين بسام كوسا، فرح بسيسو، ومحمود نصر، وغيرهم. (فوشيا)
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