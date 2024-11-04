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المرأة
بالفيديو: الظهور الأول لإيمي سمير غانم بعد أزمتها الصحية
Lebanon 24
04-11-2024
|
01:54
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شهد عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي الظهور الإعلامي الأول للفنانة إيمي سمير غانم بعد الأزمة الصحية الحادّة التي تعرّضت لها خلال الفترة الماضية والتي تضاربت الأقوال حولها.
وظهرت إيمي بصحبة زوجها الفنان حسن الردّاد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وهم يقدّمون واجب العزاء في الفنان الراحل، ووجّهت إيمي انتقادات الى الصحافيين الذي التفّوا حولها محاولين أخذ تصريحات منها حول حالتها الصحية، إلا أنها قالت لهم: "أنا مش بحب الزحمة والزنقة دي، من فضلكم ابعدوا مش عارفة أتنفّس".
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وكانت إيمي سمير غانم قد أثارت قلق جمهورها عليها بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تضع على وجهها قناع الأوكسجين، حيث علّق الكثير من متابعيها، داعين لها بالشفاء العاجل.
من ناحيته، طمأن الفنان حسن الرداد جمهور زوجته على حالتها الصحية بعد تعرّضها لوعكة صحية، حيث قال إن إيمي تحسّنت حالتها الصحية وهي في البيت، ولم تستوجب حالتها دخول المستشفى، قائلاً: "إيمي أحسن دلوقتي وبشكر كل جمهورها اللي سأل عنها".
وفي جانب آخر، يخوض النجمان حسن الردّاد وإيمي سمير غانم الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل جديد، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وجارٍ التعاقد مع باقي فريق العمل.
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