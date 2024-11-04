إعلامية لبنانية تنتقد المحللين السياسيين: "خافوا الله"!

بعد في شي بصار على محلل ما طلع على الشاشات يكسر حيطان بلبنان؟عيل تحت الانقاض بهجوم همجي من كيان شيطاني،بطلت القصة مع أو ضد الحزب،كلمة جبر خاطر لشعب جبار ما عم تحكوا،خافوا الله بالضحايا والله لا يجربكم، #لبنان بشرف الكون كله،شوية انسانية،شو هالكره للبنان الفظيع بس الله كبير — carine salameh (@SalamehCarine) November 4, 2024 Advertisement

بعد في شي بصار على محلل ما طلع على الشاشات يكسر حيطان بلبنان؟عيل تحت الانقاض بهجوم همجي من كيان شيطاني،بطلت القصة مع أو ضد الحزب،كلمة جبر خاطر لشعب جبار ما عم تحكوا،خافوا الله بالضحايا والله لا يجربكم، #لبنان بشرف الكون كله،شوية انسانية،شو هالكره للبنان الفظيع بس الله كبير — carine salameh (@SalamehCarine) November 4, 2024

وكتبت سلامة في المنشور: "بعد في شي بصار على محلل ما طلع على الشاشات يكسر حيطان بلبنان؟عيل تحت الانقاض بهجوم همجي من كيان شيطاني،بطلت القصة مع أو ضد الحزب،كلمة جبر خاطر لشعب جبار ما عم تحكوا،خافوا الله بالضحايا والله لا يجربكم، لبنان بشرف الكون كله،شوية انسانية،شو هالكره للبنان الفظيع بس الله كبير".