Advertisement

المرأة

إعلامية لبنانية تنتقد المحللين السياسيين: "خافوا الله"!

Lebanon 24
04-11-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1273231-638663452264512442.jpg
Doc-P-1273231-638663452264512442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقدت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة تحليلات المحللين السياسيين المتعلقة بالأوضاع في لبنان والشرق الأوسط في منشور عبر حسابها على إكس.
وكتبت سلامة في المنشور: "بعد في شي بصار على محلل ما طلع على الشاشات يكسر حيطان بلبنان؟عيل تحت الانقاض بهجوم همجي من كيان شيطاني،بطلت القصة مع أو ضد الحزب،كلمة جبر خاطر لشعب جبار ما عم تحكوا،خافوا الله بالضحايا والله لا يجربكم، لبنان بشرف الكون كله،شوية انسانية،شو هالكره للبنان الفظيع بس الله كبير".


Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:21 | 2024-11-04
06:15 | 2024-11-04
04:32 | 2024-11-04
01:54 | 2024-11-04
23:57 | 2024-11-03
23:00 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24