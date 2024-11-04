21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"أنا مجرد إنسانة".. سيلينا غوميز ترد على منتقدي شكلها وتكشف عن مرضها (صورة)
Lebanon 24
04-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تتوان النجمة الأميركية سيلينا غوميز في الرد على منتقدي شكل جسدها، عقب ظهورها في العرض الأول لفيلمها الجديد Emilia Pérez، خلال مهرجان الفيلم الفرنسي الأميركي بمدينة لوس أنجلوس.
Advertisement
عبَّرت سيلينا عن اشمئزازها واستهجانها كمية الاهتمام المصبوب على شكل جسدها "غير المثالي"، وذلك بعد أن ادعى البعض أنها تحاول إخفاء عيوب جسدها وبطنها البارز بوضع يديها حول المنطقة، فضلًا عن ارتدائها فستانًا أسود مصنوعا من قماش مجعد.
وشاركت سيلينا عبر حسابها في منصة "إكس" تغريدة تكشف من خلالها معاناتها من مرض معوي؛ مُشيرةً إلى أنه السبب في عدم ثبوت وزنها.
وكتبت: هذا يجعلني أشعر بالغثيان.. أعاني من فرط النمو البكتيري في أمعائي الدقيقة، كما يتفاقم المرض تدريجيًا، ولا يهمني عدم امتلاكي جسدًا نحيلًا كالعصا..لا أتمتع بذلك الجسم، هذه هي النهاية، أنا لست ضحية، أنا مجرد إنسانة.
في وقت سابق، انتشرت شائعات حمل سيلينا غوميز بمولودها الأول من حبيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعد ظهورها في العرض الأول لمسلسل "Wizards Beyond Waverly Place"، حيث ارتدت فستانًا أحمر من قماش الترتر، جاء بقصة ضيقة مبرزةً منحنيات جسدها.
وأثار تكور بطنها الكثير من الجدل، إلَّا أن البعض خرج للدفاع عنها، مؤكدين أن قصة الفستان والقماش المستخدم أدى إلى ظهورها بهذا الشكل. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
03:51 | 2024-11-04
04/11/2024 03:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
09:21 | 2024-11-04
04/11/2024 09:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه
Lebanon 24
بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه
08:34 | 2024-11-04
04/11/2024 08:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
08:35 | 2024-11-04
04/11/2024 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
08:01 | 2024-11-04
04/11/2024 08:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:40 | 2024-11-05
"هي رائعة"... بن أفليك يُشيد بأداء جينيفر لوبيز في فيلم Unstoppable
16:00 | 2024-11-04
بعد انتشار خبر زواجها سراً.. نجمة عربية تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته
14:00 | 2024-11-04
إعلامية لبنانية تنتقد المحللين السياسيين: "خافوا الله"!
09:21 | 2024-11-04
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
06:15 | 2024-11-04
مايا دياب تعلق على الاحداث الجارية في لبنان.. وهذا ما نشرته
04:32 | 2024-11-04
بعد خضوعها لعملية جراحية... ديانا حداد تقلق الجمهور على صحتها وهذه تفاصيل حالتها
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
05/11/2024 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
05/11/2024 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
05/11/2024 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24