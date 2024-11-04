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المرأة

"أنا مجرد إنسانة".. سيلينا غوميز ترد على منتقدي شكلها وتكشف عن مرضها (صورة)

Lebanon 24
04-11-2024 | 23:00
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لم تتوان النجمة الأميركية سيلينا غوميز في الرد على منتقدي شكل جسدها، عقب ظهورها في العرض الأول لفيلمها الجديد Emilia Pérez، خلال مهرجان الفيلم الفرنسي الأميركي بمدينة لوس أنجلوس.
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عبَّرت سيلينا عن اشمئزازها واستهجانها كمية الاهتمام المصبوب على شكل جسدها "غير المثالي"، وذلك بعد أن ادعى البعض أنها تحاول إخفاء عيوب جسدها وبطنها البارز بوضع يديها حول المنطقة، فضلًا عن ارتدائها فستانًا أسود مصنوعا من قماش مجعد.



وشاركت سيلينا عبر حسابها في منصة "إكس" تغريدة تكشف من خلالها معاناتها من مرض معوي؛ مُشيرةً إلى أنه السبب في عدم ثبوت وزنها.

وكتبت: هذا يجعلني أشعر بالغثيان.. أعاني من فرط النمو البكتيري في أمعائي الدقيقة، كما يتفاقم المرض تدريجيًا، ولا يهمني عدم امتلاكي جسدًا نحيلًا كالعصا..لا أتمتع بذلك الجسم، هذه هي النهاية، أنا لست ضحية، أنا مجرد إنسانة.


في وقت سابق، انتشرت شائعات حمل سيلينا غوميز بمولودها الأول من حبيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعد ظهورها في العرض الأول لمسلسل "Wizards Beyond Waverly Place"، حيث ارتدت فستانًا أحمر من قماش الترتر، جاء بقصة ضيقة مبرزةً منحنيات جسدها.

وأثار تكور بطنها الكثير من الجدل، إلَّا أن البعض خرج للدفاع عنها، مؤكدين أن قصة الفستان والقماش المستخدم أدى إلى ظهورها بهذا الشكل. (فوشيا) 
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