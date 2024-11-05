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المرأة

"هي رائعة"... بن أفليك يُشيد بأداء جينيفر لوبيز في فيلم Unstoppable

Lebanon 24
05-11-2024 | 00:40
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قد يكون بن أفليك Ben Affleck وجينيفر لوبيز Jennifer Lopez في طريقهما للطلاق، لكن هذا لن يمنع أفليك من تقديم الثناء عند استحقاقه.


في مقابلة جديدة مع "إنترتينمنت تونايت" Entertainment Tonight، قدم أفليك تعليقاً نادراً حول أداء لوبيز في فيلمه الجديد "Unstoppable". في هذا الفيلم الدرامي الرياضي الذي شارك أفليك في إنتاجه، تؤدي لوبيز دور جودي روبليس Judy Robles، والدة مصارع وُلِد بساق واحدة.
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قال أفليك: "فيلم Unstoppable... متجذر في شغف الفنانين الموهوبين حقاً. بيلي غولدنبرغ وجينيفر [لوبيز] ودون شيدل وجاريل [جيروم] وبوبي كانافال – جميعهم كانوا شغوفين حقاً بهذا الفيلم... الفيلم يعكس نوعاً من الشغف الذي ننجذب إليه، وهو إيماننا بقوة السرد عندما يكون المشاركون فيه مرتبطين عاطفياً وبعمق بالقصة".

وأضاف: "جينيفر رائعة"، وواصل الثناء على زملائها في الفيلم. وقال: "كنا نؤمن بالأشخاص المناسبين، وUnstoppable هو مثال آخر على ذلك".

 
تصريحات أفليك عن أداء لوبيز في الفيلم تعتبر من أولى تعليقاته العامة عنها منذ أن تقدمت بطلب الطلاق بعد زواج دام عامين في آب الماضي.


ومؤخراً، تحدثت لوبيز بصراحة عن حياتها كعازبة في محادثة مع نيكي غليسر لـ Interview. قالت: "يشعرني ذلك بالوحدة، إنه غير مألوف، مخيف. إنه حزين. يبعث على اليأس. لكن عندما أجلس مع هذه المشاعر وأقول، ’هذه الأمور لن تقتلني،‘ أدرك أنني قادرة بالفعل على الفرح والسعادة بنفسي". وأضافت: "الوجود في علاقة لا يعرفني. لا أستطيع البحث عن السعادة في الآخرين. يجب أن أجد السعادة داخلي. كنت أقول إنني شخص سعيد، ولكنني كنت ما زلت أبحث عن شيء يملأه شخص آخر، وتوصلت إلى أنه ’لا، أنا بالفعل بخير‘".


وتحدثت عن انفصالها عن أفليك قائلة: "هذا لا يعني أن ذلك لم يكن على وشك تدميري تماماً. كاد يفعل. لكن الآن، بعد تجاوزه، أفكر مع نفسي، ’يا إلهي، هذا بالضبط ما كنت أحتاجه. شكراً، يا الله. آسفة لأن الأمر استغرق مني وقتاً طويلاً. آسفة لأنك اضطررت لفعل ذلك لي مرات عديدة. كان علي أن أتعلم من المرة الثانية أو الثالثة. فهمت. اضطررت لضربي بمطرقة ضخمة. لقد أسقطت المنزل عليّ. لا داعي لتكرار ذلك مرة أخرى. (ET بالعربي)
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