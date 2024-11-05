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المرأة
فيفي عبده تفاجئ الجمهور بعمل جديد مع مطرب شهير
Lebanon 24
05-11-2024
|
03:15
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كشفت الفنانة فيفي عبده أخيراً عن مفاجأة، حيث أعلنت عن مشاركتها في أغنية جديدة لمغنّي الراب الشهير ويجز، مشيرةً إلى أنها تحب التواصل مع الأجيال الجديدة، من أجل دعم الشباب، ولتكون دائماً حاضرة في أذهانهم، كما عبّرت عن سعادتها بتعاونها مع ويجز.
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وتحدثت فيفي عبده عن هذا التعاون، خلال لقاء تلفزيوني إذ قالت: "هعمل أغنية جديدة مع ويجز، هظهر فيها معاه على غلاف الأغنية، أنا بحب ويجز جداً، وأغنيتي الجديدة معاه هتكون مفاجأة بتمنى تعجب كل جمهوري".
وكانت فيفي عبده قد نشرت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" مقطعاً مصوّراً اعتذرت من خلاله عن عدم حضورها عزاء الفنانين الراحلين، حسن يوسف ومصطفى فهمي، بسبب سفرها إلى السعودية لحضور إحدى الفعاليات هناك، وظهرت فيفي في الفيديو وهي تقول: "أنا آسفة وبعتذر عن عدم حضور العزاء لأن أنا عندي إيفينت في السعودية ومقدرتش أعتذر علشان أحضر واجب العزاء بتاع زمايلي، وأنا بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، وأجيلكم في الأفراح والهنا وتبقى آخر الأحزان يا رب". (لها)
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