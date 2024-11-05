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المرأة
كان حبّ حياتها.. "جنيفر لوبيز" مهووسة وتفكّر بطليقها!
Lebanon 24
05-11-2024
|
10:59
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تصدّر طلاق النجمة جنيفر لوبيز عناوين الصحف مجدّداً بعد تسريب معلومات من مصدر مقرّب منها بأنها غير قادرة على تصديق فكرة أن فرصتها الثانية مع النجم بن أفليك لم تنجح، وأنهما انفصلا لأسباب لم تُكشف بعد.
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وأكد مصدر مقرّب من النجمة العالمية أنها تحاول أن تبدو وكأنها تجاوزت الانفصال، إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فهي لا تزال غير قادرة على نسيان الرجل الذي كان حبّ حياتها.
وأكد المصدر لموقع inTouch أن جي لو "يائسة لمعرفة ما يفعله بن أفليك في كل لحظة من حياتها، وهي لا تزال مهووسة به وتفكّر فيه على الدوام".
وقال المصدر المقرّب من النجمة العالمية للموقع: "هي تدّعي أنها ستترك بن أفليك خلفها، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. فهي لا تزال مهووسة به، حتى أنها قامت بإعداد تنبيهات غوغل باسمه، وهو أمر يُعدّ مرضاً نوعاً ما". وأضاف: "في كل مرة ترى فيها أصدقاءهما المشتركين، توجّه المحادثة نحو بن. وإذا تحدّثت إلى مات ديمون، فإنها تسأل عنه وتبحث دائماً عن أعذار للذهاب إلى منزله". (لها)
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