للسيدات حصراً.. شيرين عبد الوهاب تستعد لحفل جماهيري ضخم

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ويتميز هذا الحدث بكونه سباقَ سياراتٍ حصرياً للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد، وتستمر الفعالية طوال اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث، ومن المتوقع أن تشارك فيه حشود جماهيرية كثيفة.ومن المقرر أن تقدّم شيرين عبد الوهاب في الحفل باقة من أهم أغانيها، التي ينجذب إليها عشّاق الفن من مختلف الأعمار، في ليلة تجمع بين الإثارة الفنية والتشويق الرياضي، لتجربة ترفيهية شاملة تعزّز مكانة الكويت كوجهة للفعاليات المميزة في المنطقة.من ناحية أخرى، كانت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية قد أعلنت عن دخول شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة أفضل مئة فنان عربي، لأنها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.وكشف الحساب الرسمي لموسوعة "غينيس" عن تصدّر شيرين عبد الوهاب قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، بدءاً من 16 آذار 2024، وذلك من خلال العديد من الأغاني، منها: "كلام عينه"، "الوتر الحسّاس"، "صبري قليل"، وغيرها الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور. (لها)