19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
للسيدات حصراً.. شيرين عبد الوهاب تستعد لحفل جماهيري ضخم
Lebanon 24
05-11-2024
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشارك الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحدث الترفيهي الكبير الذي ستشهده الكويت في 29 تشرين الثاني الجاري، حيث تستضيف فعالية "رود راش" السنوية التي تعود بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)، وسوف تحيي شيرين خلال الحدث الرياضي الكبير حفلاً جماهيرياً ضخماً، حيث أعلنت الشركة المنظّمة للحدث عن طرح التذاكر قريباً من خلال الموقع الرسمي.
Advertisement
ويتميز هذا الحدث بكونه سباقَ سياراتٍ حصرياً للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد، وتستمر الفعالية طوال اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث، ومن المتوقع أن تشارك فيه حشود جماهيرية كثيفة.
ومن المقرر أن تقدّم شيرين عبد الوهاب في الحفل باقة من أهم أغانيها، التي ينجذب إليها عشّاق الفن من مختلف الأعمار، في ليلة تجمع بين الإثارة الفنية والتشويق الرياضي، لتجربة ترفيهية شاملة تعزّز مكانة الكويت كوجهة للفعاليات المميزة في المنطقة.
من ناحية أخرى، كانت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية قد أعلنت عن دخول شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة أفضل مئة فنان عربي، لأنها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.
وكشف الحساب الرسمي لموسوعة "غينيس" عن تصدّر شيرين عبد الوهاب قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، بدءاً من 16 آذار 2024، وذلك من خلال العديد من الأغاني، منها: "كلام عينه"، "الوتر الحسّاس"، "صبري قليل"، وغيرها الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
04:19 | 2024-11-05
05/11/2024 04:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
00:27 | 2024-11-05
05/11/2024 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
05:35 | 2024-11-05
05/11/2024 05:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 02:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني وسيم سيكون بطلا أمام ياسمين صبري في رمضان 2025
Lebanon 24
ممثل لبناني وسيم سيكون بطلا أمام ياسمين صبري في رمضان 2025
00:52 | 2024-11-05
05/11/2024 12:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:59 | 2024-11-05
كان حبّ حياتها.. "جنيفر لوبيز" مهووسة وتفكّر بطليقها!
09:42 | 2024-11-05
نوال الزغبي ترد على أحد المتابعين بقلب مكسور.. ما القصة؟
06:43 | 2024-11-05
فيفي عبده تعلّم حبيبة نيمار جملتها الشهيرة "5 مواه".. شاهدوا ما حصل
04:21 | 2024-11-05
سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي: "ليس شائعًا بين الصعايدة"
03:15 | 2024-11-05
فيفي عبده تفاجئ الجمهور بعمل جديد مع مطرب شهير
00:40 | 2024-11-05
"هي رائعة"... بن أفليك يُشيد بأداء جينيفر لوبيز في فيلم Unstoppable
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 03:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 03:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
06/11/2024 03:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24