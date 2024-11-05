"قهرتونا".. شقيقة فنانة مغربية تبكي وترد على الشائعات المتداولة: "لا يعرف بمعاناتنا غير الله" (فيديو)

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ظهرت ابتسام في مقطع فيديو بثته عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، وهي تذرف الدموع، متأثرة بما تروّج له بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي من شائعات مغلوطة. وأعربت عن استيائها الكبير من نشر تلك الشائعات التي تسببت بمعاناة إضافية لعائلتها، خاصةً والدتها التي تنتظر بفارغ الصبر عودة ابنتها.وقالت ابتسام في الفيديو: "قهرتونا.. يكفي الحديث عن هذا الأمر. ألا يوجد غير دنيا بطمة؟ لا يعرف بمعاناتنا غير الله".ابتسام بطمة، أكدت أن العائلة هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن يدلي بأي تصريح بشأن مستجدات الوضع القانوني لشقيقتها دنيا، مشيرةً إلى أن الأخبار التي يتم تداولها لا تمت للحقيقة بصلة.وأضافت: "لقد مللنا هذمن ه الأخبار، السيدة عندها بنات ينتظرن خروجها من السجن بفارغ الصبر ليل نهار.. عيب عليكم". كما شددت على أنه لا يوجد أي مصدر مُقرّب غير أفراد العائلة، وأن أي معلومة تتعلق بمستجدات قضية دنيا بطمة ستُعلن فقط عبر صفحتها الرسمية.وتعيش أسرة الفنانة دنيا بطمة فترة صعبة نتيجة تواجدها في السجن، بعد إدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حساب حمزة مون بيبي". وتزيد الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها بين الحين والآخر من معاناة العائلة، وفق شقيقتها ابتسام.