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المرأة

غواصة قوية وشجاعة... ياسمين صبري تخوض مغامرات تحبس الأنفاس

Lebanon 24
06-11-2024 | 02:02
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تستعد الفنانة المصرية ياسمين صبري لمواصلة تصوير مشاهدها في فيلم "الأرض السودا"، الذي يشاركها البطولة فيه مواطنها الفنان كريم عبد العزيز.

ويواصل نجوم العمل التصوير بعد أن بدأ في القاهرة الشهر الماضي، حيث انتقل بعدها فريق العمل إلى تركيا لتصوير بعض المشاهد التي استغرقت 5 أيام.
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تجسد ياسمين صبري في الفيلم شخصية غواصة قوية وشجاعة تعيش في الجونة، وتخوض مغامرات شيّقة حول العالم ضمن إطار تشويقي خفيف مع النجم كريم عبد العزيز.

كما يشارك في بطولة فيلم "الأرض السودا"، الذي أخرجه بيتر ميمي، كل من: إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي.

ويأتي هذا التعاون بين ياسمين وبيتر ميمي بعد مرور أكثر من عام على توقيعها لفيلم "دليلة"، الذي كان من تأليف وإخراج بيتر، حيث كانت ستجسد فيه شخصية "سوبر هيرو"، إلا أن المشروع لم ينفذ بعد.

أما الفنان كريم عبد العزيز، فيتعاون مع بيتر ميمي للمرة الثانية في السينما بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه معًا في فيلم "بيت الروبي"، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات بلغت 130 مليون جنيه. 

ويعد فيلم "الأرض السودا" العمل الخامس بينهما بعد تعاونهما في 3 مسلسلات ناجحة هي "الاختيار" بجزأيه الأول والثاني، و"الحشاشين".

يذكر أنه عرض للفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا، فيلم "أبو نسب" في السينما، الذي تعاونت فيه للمرة الثالثة مع النجم محمد إمام، وشارك في بطولته كل من: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، وحاتم صلاح، مع ضيوف الشرف: ماجد المصري وشيكو، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام. 

 
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