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المرأة
يسرا تكشف مفاجأة عن ندوتها مع إسعاد يونس
Lebanon 24
06-11-2024
|
03:57
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فجَّرت الفنانة يسرا، مفاجأة حول إدارتها ندوة الفنانة إسعاد يونس، خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، كاشفة عن إمكانية تعاونهما في عمل فني خلال الفترة المقبلة.
قالت يسرا: "أنا اللي طلبت أحاور إسعاد يونس في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، لأن بيني وبينها عشرة عمر وصداقة، وكنت عايزاها تيجي تبقى مبسوطة ومرتاحة وتروح مرتاحة والحمد لله حققنا ده".
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وعن إمكانية تعاونها مع إسعاد يونس في عمل فني، علقت يسرا: "إسعاد كاتبة لينا فيلم بقى ليها كتير اسمه نون النسوة، ومصادفش إننا نعمله ولكن إن شاء الله نجتمع في عمل كبير مع بعض".
يُذكر أن يسرا حرصت الفترة الماضية على دعم القضية الفلسطينية، بعد الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة من قصف وهدم منازل واستشهاد أطفال، على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ومن ناحية أخرى، شاركت يسرا مؤخًرا في مسرحية بعنوان "ملك والشاطر"، رفقة الفنان أحمد عز، وعرضت في المملكة العربية، كما شاركت في فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف. (لها)
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