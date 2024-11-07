وصلة رقص أنغام تُشعل مهرجان "شتا الكويت" (فيديو)

أحيت النجمة أنغام، مساء أمس (الأربعاء) حفلها الأول ضمن مهرجان "شتا الكويت" حيث قدّمت وصلة رقص على المسرح في واحدة من أجمل حفلاتها والتي حملت لافتة "كامل العدد"، وذلك بمشاركة المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل كبير من الحضور.



وقدّمت أنغام في الحفل عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والحديثة، لتُشعل المسرح بوصلة رقص على أنغام أغانيها، في لقطة نادرة الحدوث في حفلاتها.



وحقّقت أنغام نجاحاً فاق التوقعات وتفاعل معها الجمهور ومع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.



وكان القائمون على الحفل قد أعلنوا نفاد تذاكر الحفلين بعد الإعلان عنهما بساعات قليلة، حيث تحيي أنغام حفلها الثاني مساء اليوم (الخميس) لتكون المرة الثانية التي تقدّم فيها الفنانة حفلين في يومين متتاليين.

وكانت أنغام قد أحيت حفلين متتاليين في المتحف المصري الكبير بالقاهرة يومَي 11 و12 تشرين الأول الماضي حققت خلالهما نجاحاً كبيراً وسط حضور عدد ضخم من الجمهور لم تشهده حفلات أنغام من قبل.



الجدير بالذكر أن أنغام حققت أخيراً نجاحاً كبيراً من خلال ألبومها الجديد "تيجي نسيب" والذي تعاونت فيه مع أهم الشعراء والملحنين، وضم عدداً كبيراً من الأغاني منها: "كان بريء"، "تيجي نسيب"، "هو أنت مين" وغيرها الكثير. (لها)