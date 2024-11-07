25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مستوحى من شخصية "فريدة الأسعد".. شكران مرتجى تكشف عن مشروع جديد: "الفكرة بلشت من عندكم مو من عندي"
Lebanon 24
07-11-2024
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة شكران مرتجى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعًا جديدًا لمنتجات سورية مصنوعة يدويًا، إذ طرحت حقائب يدوية تحمل تصميمات مستوحاة من شخصيتها الشهيرة "فريدة الأسعد" في مسلسل "لعبة حب"، التي لاقت إعجابًا كبيرًا من الجمهور.
Advertisement
في منشور لها، شرحت شكران مرتجى أن هذه الفكرة بدأت بسبب محبة الجمهور لشخصية "فريدة الأسعد"، وقالت: الفكرة بلشت من عندكم مو من عندي، محبتكم لشخصية فريدة الأسعد وتعلقكم فيها، حبيت أعمل شغلة تذكركم فيها بسيطة مرتبة، وصنع في سوريا بكل تفصيل وخيط وحجر ومكنة وإيد، هي تجربة صغيرة بمحبتكم ممكن تكبر أكتر.
وتعاونت شكران في هذا المشروع مع غفران الأغواني، مشيرة إلى أن تصاميم الحقائب بسيطة، وأوضحت أن الحقيبة مناسبة لأشخاص يشبهونها، مثل: لبنتك ورفيقتك للجامعة للمعهد للصيف للشتي لمشوار صغير، كما أضافت أن المشروع لم يتلقَ دعمًا من أي شركة أو رأس مال، بل هو نتاج جهود شخصية منها ومن شريكها في المشروع.
لاقى هذا المشروع تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى إعجابه، وكان من بين المهنئين الفنانة نانسي خوري التي نشرت عبر خاصية الستوري: فريدة الأسعد أولاً لا، اللي مافي منها اثنين، لكل اللي حبوا الشخصية صار فيكن تحملوا ذكرى منها معكم وين ما رحتوا.
وشاركت الفنانة نور علي صورًا للحقائب وأعربت عن إعجابها بها، لترد شكران مرتجى على تعليقها: حياتي سما شكراً طلع فيكي الخير، سلمي ع مالك.
يذكر أن شخصية "فريدة الأسعد" في لعبة حب حققت انتشارًا واسعًا وأصبحت محبوبة لدى الكثير من المتابعين الذين تعلقوا بعفويتها وحضورها المميز. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
11:46 | 2024-11-06
06/11/2024 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
00:25 | 2024-11-07
07/11/2024 12:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
01:45 | 2024-11-07
07/11/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة... فنانة لبنانيّة لجمهورها: "بحبكم كتير"
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة... فنانة لبنانيّة لجمهورها: "بحبكم كتير"
09:34 | 2024-11-06
06/11/2024 09:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
01:48 | 2024-11-07
07/11/2024 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:56 | 2024-11-07
خلال نشاط لدعم النازحين.. "غنى غندور" تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صورة)
04:15 | 2024-11-07
وصلة رقص أنغام تُشعل مهرجان "شتا الكويت" (فيديو)
00:06 | 2024-11-07
ليلى علوي تكشف سرّ نضارة بشرتها.. إليكم هذه الوصفة الطبيعية
23:00 | 2024-11-06
فنانة مصرية تعقد قرانها بشكل مفاجئ والجمهور: مبروك يا عسل (صور)
14:00 | 2024-11-06
بعد غياب لمدة 4 سنوات.. ممثلة سورية تقرر العودة لجمهورها: "خطوة الرجوع أخذت مني تفكير كثير" (فيديو)
09:53 | 2024-11-06
بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تغلق حسابها على "إنستغرام"
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
07/11/2024 15:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
07/11/2024 15:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
07/11/2024 15:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24