مستوحى من شخصية "فريدة الأسعد".. شكران مرتجى تكشف عن مشروع جديد: "الفكرة بلشت من عندكم مو من عندي"

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في منشور لها، شرحت شكران مرتجى أن هذه الفكرة بدأت بسبب محبة الجمهور لشخصية "فريدة الأسعد"، وقالت: الفكرة بلشت من عندكم مو من عندي، محبتكم لشخصية فريدة الأسعد وتعلقكم فيها، حبيت أعمل شغلة تذكركم فيها بسيطة مرتبة، وصنع في سوريا بكل تفصيل وخيط وحجر ومكنة وإيد، هي تجربة صغيرة بمحبتكم ممكن تكبر أكتر.وتعاونت شكران في هذا المشروع مع غفران الأغواني، مشيرة إلى أن تصاميم الحقائب بسيطة، وأوضحت أن الحقيبة مناسبة لأشخاص يشبهونها، مثل: لبنتك ورفيقتك للجامعة للمعهد للصيف للشتي لمشوار صغير، كما أضافت أن المشروع لم يتلقَ دعمًا من أي شركة أو رأس مال، بل هو نتاج جهود شخصية منها ومن شريكها في المشروع.لاقى هذا المشروع تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى إعجابه، وكان من بين المهنئين الفنانة نانسي خوري التي نشرت عبر خاصية الستوري: فريدة الأسعد أولاً لا، اللي مافي منها اثنين، لكل اللي حبوا الشخصية صار فيكن تحملوا ذكرى منها معكم وين ما رحتوا.وشاركت الفنانة نور علي صورًا للحقائب وأعربت عن إعجابها بها، لترد شكران مرتجى على تعليقها: حياتي سما شكراً طلع فيكي الخير، سلمي ع مالك.يذكر أن شخصية "فريدة الأسعد" في لعبة حب حققت انتشارًا واسعًا وأصبحت محبوبة لدى الكثير من المتابعين الذين تعلقوا بعفويتها وحضورها المميز. (فوشيا)