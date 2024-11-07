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المرأة

خلال نشاط لدعم النازحين.. "غنى غندور" تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صورة)

Lebanon 24
07-11-2024 | 06:56
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احتفلت المؤثرة غنى غندور بعيد ميلاد زوجها جو عون، حيث قضيا الوقت مع مجموعة من الأصدقاء خلال نشاط لدعم النازحين اللبنانيين.
وشاركت غنى صورة من الاحتفال، معلّقةً: "متحدون من أجل القضية... عيد ميلاد سعيد حبيبي. نأمل أن نحتفل في ظروف أفضل قريبًا".
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غنى غندور

المؤثرة

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