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المرأة

رغم الحرب.. نانسي عجرم تحيي الليلة حفلاً غنائيًا ضخمًا في مصر

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:05
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تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة، حيث ستلتقي جمهورها المصري في أمسية مليئة بالموسيقى والأغاني. 

ويشاركها في هذا الحدث المميز الفنان رضا البحراوي، الذي سيقدم باقة من أشهر أغانيه التي لاقت رواجًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
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ومن المتوقع أن يشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع أغاني نانسي المميزة سواء الجديدة أو القديمة، إذ تعد الفنانة اللبنانية واحدة من أبرز الأسماء في سماء الغناء العربي.

على جانبٍ آخر، وفي خطوة تعكس عمق ارتباطها ببلدها لبنان، شاركت نانسي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع زوجها وبناتها، وأرفقتها بكلمات مؤثرة. 

وكتبت: "في أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة، لبنان حبنا لك لا يتزعزع". هذه الرسالة التي نشرتها نانسي جاءت لتؤكد من خلالها تماسكها الأسري، ودعمها القوي لبلدها في ظل الظروف الراهنة، كما نفت من خلالها الشائعات التي انتشرت، مؤخرًا، حول طلاقها.

بعيدًا عن حفلاتها، كانت نانسي قد أثبتت حضورها الفني في مجال السينما من خلال مشاركتها بأغنيتين في فيلم "مقسوم" الذي عرض مطلع العام. 

وحققت الأغنيتان نجاحًا كبيرًا، وكانت الأولى بعنوان "مقسوم" من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، بينما كانت الثانية بعنوان "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد أيضًا. 

وعلى صعيد أعمالها الغنائية، طرحت نانسي، مؤخرًا، أغنيتها "نظرة" في شهر يوليو الماضي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة فور طرحها.

والأغنية تتميز بكلماتها العاطفية والمميزة، حيث تقول فيها: "من نظرة، من نظرة، هالقلب عم يرقص عالدقة، وكل دقة بيسمعها بالقلب عمري من دونك صعب". (فوشيا) 
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