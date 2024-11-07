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المرأة
منة شلبي تنهار بالبكاء بعد عرض فيلمها الجديد.. ما السبب؟
Lebanon 24
07-11-2024
|
16:00
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احتفلت الفنانة منة شلبي الأربعاء بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الهوى سلطان" في أحد الفنادق الكبرى في 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل.
وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الخاص، من بينهم أبطال الفيلم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وصبري فواز، وعمرو عابد، وعزيز الشافعي، وهنادي مهنا التي تواجدت مع والدها هاني مهنا وحرصت على مساندة وتهنئة زوجها أحمد خالد، وعلا رشدي التي جاءت لدعم زوجها أحمد داود، كما حضر أحمد مالك، وشريف حافظ، وعارفة عبد الرسول، وجيهان خليل، وفدوى عابد، لمساندة منّة وأبطال الفيلم.
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وعقب انتهاء عرض الفيلم، دخلت منّة شلبي في حالة من البكاء مع أحمد داود تعبيراً عن فرحتهما بالفيلم.
وكشفت منة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الهوى سلطان"، مؤكدةً أنها استمتعت كثيراً بالتجربة، لكنها واجهت العديد من التحديات.
وأشارت منة شلبي الى أنها تستعد الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديد "هيبتا 2"، وذلك بعد نجاح جزئه الأول، متمنيةً أن ينال العمل إعجاب الجمهور. (لها)
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