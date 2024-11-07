Advertisement

المرأة

منة شلبي تنهار بالبكاء بعد عرض فيلمها الجديد.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1275028-638666059840635112.jpg
Doc-P-1275028-638666059840635112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الفنانة منة شلبي الأربعاء بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الهوى سلطان" في أحد الفنادق الكبرى في 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الخاص، من بينهم أبطال الفيلم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وصبري فواز، وعمرو عابد، وعزيز الشافعي، وهنادي مهنا التي تواجدت مع والدها هاني مهنا وحرصت على مساندة وتهنئة زوجها أحمد خالد، وعلا رشدي التي جاءت لدعم زوجها أحمد داود، كما حضر أحمد مالك، وشريف حافظ، وعارفة عبد الرسول، وجيهان خليل، وفدوى عابد، لمساندة منّة وأبطال الفيلم.
Advertisement


وعقب انتهاء عرض الفيلم، دخلت منّة شلبي في حالة من البكاء مع أحمد داود تعبيراً عن فرحتهما بالفيلم.

وكشفت منة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الهوى سلطان"، مؤكدةً أنها استمتعت كثيراً بالتجربة، لكنها واجهت العديد من التحديات.

وأشارت منة شلبي الى أنها تستعد الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديد "هيبتا 2"، وذلك بعد نجاح جزئه الأول، متمنيةً أن ينال العمل إعجاب الجمهور. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2024-11-07
10:05 | 2024-11-07
09:38 | 2024-11-07
06:56 | 2024-11-07
05:31 | 2024-11-07
04:15 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24