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المرأة
قفزة نوعية نحو العالمية... ورد الخال إلى الدراما قريباً
Lebanon 24
08-11-2024
|
00:02
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هنّأت الممثلة اللبنانية ورد الخال هيئة الترفيه السعودية التي دشنت قبل ايام "استديوهات الحصن" الخاصة بتصوير الأعمال الدرامية للتلفزيون والسينما، هذا المشروع الذي سيجمع عددًا كبيراً من الممثلين العرب في مكان واحد.
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وقالت معلومات انه جرى طرح تصوير المسلسلات التركية المُعربة في المشروع الجديد الخاص داخل المملكة، لكن لم يُجزم الى الآن بذلك.
وقالت في سياق التهنئة انه ورغم الحرب على لبنان والبقعة السوداء، هناك قفزة نوعية نحو العالمية في هذا المشروع او الانجاز.
وعلمت نواعم أن النجمة ورد الخال تدرس مجموعة من السيناريوهات الخاصة التي عُرضت عليها وهي من ضمن انتاجات عربية ومنها ضيفة شرف في مسلسل عربي يُصوّر قريباً.
من آخر الأعمال التي شاركت فيها الخال كان مسلسل "للموت "في الجزء الأخير الذي عُرض قبل عامين ونال نجاحاً كبيراً، ولعبت ضمنه دوراً معقداً، وهو من إنتاج ايغل فيلمز. (نواعم)
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