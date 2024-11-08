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فنون ومشاهير
"أنا مسيحية وزوجي مسلم".. ماغي بو غصن تكشف: ثمرة زواجنا هي صبي وبنت
Lebanon 24
08-11-2024
|
16:00
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قالت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إنها نشأت في بيئة لا تعرف التفرقة بين الأديان قبل أن تتعرف على زوجها المنتج جمال سنان.
وفي حوارها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABTalks، أوضحت ماغي: "لم تكن هناك تفرقة قبل أن أتعرف على جمال. لدي أصدقاء منذ سنوات، ولم أعرف دينهم إلا بعد سنوات من صداقتنا بشكل عفوي، لأننا جميعاً بشر وإخوة".
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وأشارت ماغي إلى أن الدين لا يفرق بينها وبين زوجها قائلة: "أنا مسيحية وزوجي مسلم، لكننا نتفق على المبادئ المشتركة التي تجمعنا من خلال الوصايا العشر، الموجودة في الدين المسيحي والقرآن الكريم، مثل احترام الوالدين، مساعدة الآخرين، والابتعاد عن القتل والسرقة. بالنسبة لي، لم أجد أي فرق في هذه المبادئ".
وأضافت ماغي أنها قامت بتربية أولادها على نفس القيم والمبادئ: "عيدي عيدين وولادي عيدهم عيدين. ثمرة زواجنا هي صبي وبنت لا يقبلون بالطائفية أو العنصرية".
وتابعت: "الدين هو تعامل الإنسان مع الآخرين، فحتى كلمة 'مرحباً' يمكن أن تكون صلاة، لأن الصلاة ليست مجرد طقوس".
وفي لقاء سابق لها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج "هي وبس"، تحدثت ماجي عن زواجها من جمال سنان، مشيرة إلى أن هذا الزواج جاء تعويضا لها عن أوقات صعبة مرت بها. وأضافت أنه يمثل لها دعماً كبيراً في حياتها، واصفة إياه بالصديق المقرب. كما أكدت أنه مر على زواجهما 22 عامًا، وقالت: "لو عاد الزمن، سأزوج نفسي به مرة أخرى لأنه أكرمني".
كما ذكرت ماغي أن زوجها دخل مجال الإنتاج الفني بعد سنوات من زواجهما، مشيرة إلى أنها لا تكترث للشائعات التي تدعي أنها تزوجت من أجل المصالح، مؤكدة: "زوجي لم يكن منتجاً في البداية، بل كان موزعاً لأفلام السينما في الشرق الأوسط. لم يمنع.
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