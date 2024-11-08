دينا: أجريت عملية تجميل واحدة فقط

كشفت الفنانة دينا أنها أجرت جراحة تجميلية واحدة في أنفها بسبب تساقط غضروفها.

واشارت في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام" الى أنها تُحب الطبيعة وتحرص على أن يكون شكلها متكاملاً".

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قالت دينا في الفيديو "ردًا على سؤال أنتي عاملة كام عملية تجميل، وطبعًا الطبيعة أو البني آدامه الطبيعية لم تعد تصدق بعد، أنا عملت عملية تجميل واحدة في انفي منذ 4 أو 5 سنوات لأن الغضروف سقط".

وتابعت: "الامر كان سيؤثر على اطلالاتي امام الكاميرا وعملتها بشكلها الطبيعي، لأني بحب الطبيعة، وخصوصًا الأجسام، وبالنسبة لي التجميل شيء نقوم به ولا يظهر".

واكملت: "سعيدة لأنني تمكنت من الحفاظ على نفسي ما جعل الناس تظن انني اجريت العديد من عمليات التجميل".