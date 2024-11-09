22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"حتى النفس يُتعبني".. ممثلة سورية تكشف عن مرضها وتوجّه رسالة لجمهورها: انتبهوا على صحتكم (صورة)
Lebanon 24
09-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت الممثلة السورية ميرنا شلفون رسالة إلى جمهورها وأصدقائها، تُطمئنهم من خلالها على وضعها بعدما تعرّضت لأزمة صحية، منعتها من الرد على الاتصالات والرسائل خلال الأيام الماضية.
Advertisement
من خلال خاصية الـ"Stories" عبر حسابها الرسمية على منصة "إنستغرام"، كتبت ميرنا شلفون: يسعد أوقاتكم.. شكرًا لكل الأصدقاء والحبايب إللي سألوا عني سواء برسالة أو اتصال.
وتابعت: حبايب قلبي، وروحي، ماتشوفوا شرًا وأعتذر، أنا ما قدرت أرد على كم الرسائل والتلفونات، شكرًا من كل قلبي، وإن شاء الله ما بتشوفوا شرًا.
وأكدت شلفون في رسالتها: أنا أفضل، اليوم، الحمدلله، ما في شيء خطير، لكن عندي ألم شديد في منطقة القفص الصدري الأيسر، وقمت بعمل صور وتحاليل، وكل شيء جيد، ولكن إذا فيه أي أذى ما ببيّن في الصور في هذه المنطقة.
قالت الفنانة السورية أيضًا: الراحة مطلوبة فقط، لكن الحقيقة، لا أعرف ما سبب هذا الشيء، ولكن الحمدلله.
وواصلت: أنا أفضل، وأحاول أن أتحرك بشكلٍ طبيعي قدر المستطاع، لأنه حتى النفس يُتعبني، وصار لي 3 أيام على هذا الوضع، لكنه اشتد، أمس الأول، تقريبًا، وأتمنى لكم الخير، وانتبهوا على صحتكم، لأنها الأغلى، والله يحفظكم يا حبايب. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
Lebanon 24
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
04:15 | 2024-11-09
09/11/2024 04:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"احتشمي يا بنت".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة (صور)
Lebanon 24
"احتشمي يا بنت".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة (صور)
02:00 | 2024-11-09
09/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتبت وصيتها لزوجها قبل ذهابها لتغطية الحرب في الجنوب.. ما قالته مُراسة "الجديد" مؤثر جداً
Lebanon 24
كتبت وصيتها لزوجها قبل ذهابها لتغطية الحرب في الجنوب.. ما قالته مُراسة "الجديد" مؤثر جداً
03:20 | 2024-11-09
09/11/2024 03:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكياج ملكة جمال لبنان ندى كوسا يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا هذه الصورة
Lebanon 24
ماكياج ملكة جمال لبنان ندى كوسا يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا هذه الصورة
04:42 | 2024-11-09
09/11/2024 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. بفستان بنقشة التايغر ابنة هيفا وهبي تستعرض إطلالتها في دبي (صور)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. بفستان بنقشة التايغر ابنة هيفا وهبي تستعرض إطلالتها في دبي (صور)
04:00 | 2024-11-09
09/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2024-11-09
أصيبت بنزيف وأجرت ولادة مبكرة.. نوال الزغبي بتصريح جديد: كنت أتقاضى 300 دولار وهذا سبب رفضي الارتباط مجددًا (فيديو)
08:34 | 2024-11-09
دانييلا رحمة تعليقاً على حريق الحمرا: "مشاهد تكسر القلب" (صورة)
04:00 | 2024-11-09
أصبحت نسخة عن والدتها.. بفستان بنقشة التايغر ابنة هيفا وهبي تستعرض إطلالتها في دبي (صور)
03:00 | 2024-11-09
"صايرة حلوة كتير".. الممثلة السورية الشهيرة تلفت الأنظار بآخر إطلالة والجمهور يتغزل بها (صور)
01:00 | 2024-11-09
"ارحمينا بقا".. رانيا يوسف تُثير الجدل من جديد بإطلالة جريئة بالأصفر (صور)
23:00 | 2024-11-08
دينا: أجريت عملية تجميل واحدة فقط
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
10/11/2024 08:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
10/11/2024 08:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
10/11/2024 08:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24