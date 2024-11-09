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المرأة

"حتى النفس يُتعبني".. ممثلة سورية تكشف عن مرضها وتوجّه رسالة لجمهورها: انتبهوا على صحتكم (صورة)

Lebanon 24
09-11-2024 | 23:00
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وجهت الممثلة السورية ميرنا شلفون رسالة إلى جمهورها وأصدقائها، تُطمئنهم من خلالها على وضعها بعدما تعرّضت لأزمة صحية، منعتها من الرد على الاتصالات والرسائل خلال الأيام الماضية. 

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من خلال خاصية الـ"Stories" عبر حسابها الرسمية على منصة "إنستغرام"، كتبت ميرنا شلفون: يسعد أوقاتكم.. شكرًا لكل الأصدقاء والحبايب إللي سألوا عني سواء برسالة أو اتصال. 

وتابعت: حبايب قلبي، وروحي، ماتشوفوا شرًا وأعتذر، أنا ما قدرت أرد على كم الرسائل والتلفونات، شكرًا من كل قلبي، وإن شاء الله ما بتشوفوا شرًا. 



وأكدت شلفون في رسالتها: أنا أفضل، اليوم، الحمدلله، ما في شيء خطير، لكن عندي ألم شديد في منطقة القفص الصدري الأيسر، وقمت بعمل صور وتحاليل، وكل شيء جيد، ولكن إذا فيه أي أذى ما ببيّن في الصور في هذه المنطقة. 

قالت الفنانة السورية أيضًا: الراحة مطلوبة فقط، لكن الحقيقة، لا أعرف ما سبب هذا الشيء، ولكن الحمدلله.

وواصلت: أنا أفضل، وأحاول أن أتحرك بشكلٍ طبيعي قدر المستطاع، لأنه حتى النفس يُتعبني، وصار لي 3 أيام على هذا الوضع، لكنه اشتد، أمس الأول، تقريبًا، وأتمنى لكم الخير، وانتبهوا على صحتكم، لأنها الأغلى، والله يحفظكم يا حبايب. (فوشيا) 
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