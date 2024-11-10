"راح البلد من ورا الخونة".. منشور لاليسا يحدث ضجة: من تقصد؟

وطني،يا ذهب الزمان الضايع
وطني،من برق القصايد طالع
انا على بابك قصيدة
كتبتها الريح العنيدة،
انا حجرة انا سوسني يا وطني!!! 🇱🇧
يا ريت كل المحاور بكون بلدها اولويتا
يا ريت لان راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا ل لبنان
— Elissa (@elissakh) November 10, 2024
وطني،يا ذهب الزمان الضايع
وطني،من برق القصايد طالع
انا على بابك قصيدة
كتبتها الريح العنيدة،
انا حجرة انا سوسني يا وطني!!! 🇱🇧
يا ريت كل المحاور بكون بلدها اولويتا
يا ريت لان راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا ل لبنان