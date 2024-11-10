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المرأة

"راح البلد من ورا الخونة".. منشور لاليسا يحدث ضجة: من تقصد؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:15
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كتبت الفنانة اليسا منشوراً عبر حسابها على إكس تضمن بعض كلمات أغنية السيدة فيروز الشهيرة "وطني" وذلك تعبيراً منها عن حبها لوطنها.
وجاء في المنشور: "وطني، يا ذهب الزمان الضايع وطني، من برق القصايد طالع أنا على بابك قصيدة كتبتها الريح العنيدة، أنا حجرة أنا سوسني يا وطني!!! ".
وتابعت اليسا في المنشور: "يا ريت كل المحاور بكون بلدها أولويتا يا ريت لأن راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا للبنان". (lbc)
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