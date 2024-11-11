Advertisement

المرأة

أجر خيالي لـ هيفاء وهبي عن مسلسلها الرمضاني.. كم بلغ؟

Lebanon 24
11-11-2024 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1276407-638669090010563294.jpg
Doc-P-1276407-638669090010563294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل أيام بدأت الديفا هيفاء وهبي تحضيراتها الأولى لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بمية دهب " والذي ستعود به للمشاركة الدرامية بالشاشة التليفزيونية بموسم رمضان 2025؛ وهو ما جعل إسمها يتصّدر التريند خلال الفترة الماضية فور الإعلان عن إسم العمل، فماذا عن تفاصيل عودتها القادمة ؟
Advertisement
تعتبر هيفاء وهبي الأكثر طلباً من قبل المحطات الفضائية للمشاركة بخريطتها في الموسم الدرامي الرمضاني، إذ أنها إعتذرت عن اكثر من مشروع درامي قبل فترة ولكن رغبة المحطات التليفزيونية في تواجدها عبر الشاشة خلال الموسم القادم جعلتها تتراجع عن قرارها.
ويتردد أن أجرها وصل إلى 40 مليون جنيه  مقابل بطولتها للمسلسل، لتكون النجمة الأعلى أجرا بالموسم الرمضاني القادم.

ومن المقرر بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال الفترة القادمة، إذ حددت الجهة المنتجة نهاية الشهر الحالي لبدء التصوير، على أن يكون تصوير المسلسل بين مصر ولبنان وقبرص. وأطلقت الجهة المنتجة البوستر المبدئي للعمل والذي حمل صورة هيفاء وهبي مع كتابة أسماء فريق العمل من الكاتب تامر عبد المنعم والمخرج مرقس عادل. وقد تعاقد أحمد صلاح حسني على المشاركة ببطولة المسلسل قبل ساعات. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:23 | 2024-11-11
23:00 | 2024-11-10
12:30 | 2024-11-10
09:15 | 2024-11-10
07:15 | 2024-11-10
05:50 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24