أجر خيالي لـ هيفاء وهبي عن مسلسلها الرمضاني.. كم بلغ؟

قبل أيام بدأت الديفا هيفاء وهبي تحضيراتها الأولى لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بمية دهب " والذي ستعود به للمشاركة الدرامية بالشاشة التليفزيونية بموسم رمضان 2025؛ وهو ما جعل إسمها يتصّدر التريند خلال الفترة الماضية فور الإعلان عن إسم العمل، فماذا عن تفاصيل عودتها القادمة ؟

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تعتبر هيفاء وهبي الأكثر طلباً من قبل المحطات الفضائية للمشاركة بخريطتها في الموسم الدرامي الرمضاني، إذ أنها إعتذرت عن اكثر من مشروع درامي قبل فترة ولكن رغبة المحطات التليفزيونية في تواجدها عبر الشاشة خلال الموسم القادم جعلتها تتراجع عن قرارها.

ويتردد أن أجرها وصل إلى 40 مليون جنيه مقابل بطولتها للمسلسل، لتكون النجمة الأعلى أجرا بالموسم الرمضاني القادم.



ومن المقرر بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال الفترة القادمة، إذ حددت الجهة المنتجة نهاية الشهر الحالي لبدء التصوير، على أن يكون تصوير المسلسل بين مصر ولبنان وقبرص. وأطلقت الجهة المنتجة البوستر المبدئي للعمل والذي حمل صورة هيفاء وهبي مع كتابة أسماء فريق العمل من الكاتب تامر عبد المنعم والمخرج مرقس عادل. وقد تعاقد أحمد صلاح حسني على المشاركة ببطولة المسلسل قبل ساعات. (نواعم)