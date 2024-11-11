نوال الزغبي تثير ضجة بتصريحاتها عن الزواج.. فماذا قالت؟

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن آرائها حول الاستقلالية والزواج، ما أثار ضجة واسعة حول هذه التصريحات.

وأكدت نوال عبر بودكاست "حكمت وهبة" رفضها لفكرة الزواج للمرة الثانية لأنها لا ترغب في الدخول في علاقة قد تحدّ من حريتها، أو تمنعها من التركيز على نفسها وأبنائها، مسلّطة الضوء على قناعاتها حول أهمية استقلال المرأة وعدم اعتمادها على الرجل، مشيرةً إلى أن الأمومة هي الجانب الوحيد الذي يلامس مشاعرها.

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واعتبرت الزغبي أن الاستقلالية هي الركيزة الأساسية في حياة كل امرأة، مشيرة إلى أنها لا تفضل أن تعتمد المرأة على زوجها في كل جوانب حياتها، بل يجب أن تعمل وتكافح لتحقيق ذاتها، مشددة على أنها تكره المرأة الضعيفة، موشحة أن استقلالها الشخصي والمادي هو ما سمح لها باتخاذ قرار الطلاق من زوجها السابق وتحمّل مسؤولية أبنائها الثلاثة بمفردها. وأضافت قائلة: "عندما تكون المرأة مستقلة ومسؤولة عن نفسها، لا يمكن لأي شيء أن يكسرها، إلا حبها لأبنائها".

وأضافت أنها لا ترى فائدة من الارتباط مجدداً، مبررةً بأنها تعشق استقلالها، وتخشى أن تفقده إذا دخلت في علاقة عاطفية جديدة. (الجديد)