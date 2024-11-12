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المرأة
نيللي كريم مهدّدة بالخروج من دراما رمضان
Lebanon 24
12-11-2024
|
00:30
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علمت "لها" أن الفنانة نيللي كريم مهدّدة بالخروج من دراما رمضان المقبل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من كتابة حلقات مسلسلها "ناقص ضلع" والذي أعلنت عن خوضها السباق الدرامي الرمضاني المقبل به، وذلك لعدم انتهاء المؤلف طارق مهاب من كتابة الحلقات، حيث لم يكتب سوى خمس حلقات من العمل، وهو ما قد يتسبّب في توقّف التصوير وربما تأجيله الى موسم آخر.
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يُذكر أن حلقات العمل ستكون من نوعية الأعمال المنفصلة المتصلة حيث تدور القصص في حلقتين لكل قصة، ويضم العمل عدداً من ضيوف الشرف بواقع فنان لكل حلقتين.
وتُجري الشركة المنتجة للمسلسل حالياً تعاقدات مع بعض الفنانين المقرر ظهورهم خلال أحداثه.
والمسلسل هو بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي...، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.
من ناحية أخرى، تواصل نيللي كريم حالياً تصوير مشاهدها في فيلم "هابي بيرزداي"، ويشاركها في بطولته كلٌ من: شريف سلامة وحنان مطاوع، ولم يتحدّد بعد موعد عرض الفيلم في دور السينما. (لها)
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