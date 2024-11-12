Advertisement

المرأة

نيللي كريم مهدّدة بالخروج من دراما رمضان

Lebanon 24
12-11-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1276991-638669935184279265.jpg
Doc-P-1276991-638669935184279265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علمت "لها" أن الفنانة نيللي كريم مهدّدة بالخروج من دراما رمضان المقبل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من كتابة حلقات مسلسلها "ناقص ضلع" والذي أعلنت عن خوضها السباق الدرامي الرمضاني المقبل به، وذلك لعدم انتهاء المؤلف طارق مهاب من كتابة الحلقات، حيث لم يكتب سوى خمس حلقات من العمل، وهو ما قد يتسبّب في توقّف التصوير وربما تأجيله الى موسم آخر.
Advertisement

يُذكر أن حلقات العمل ستكون من نوعية الأعمال المنفصلة المتصلة حيث تدور القصص في حلقتين لكل قصة، ويضم العمل عدداً من ضيوف الشرف بواقع فنان لكل حلقتين.

وتُجري الشركة المنتجة للمسلسل حالياً تعاقدات مع بعض الفنانين المقرر ظهورهم خلال أحداثه.

والمسلسل هو بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي...، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

من ناحية أخرى، تواصل نيللي كريم حالياً تصوير مشاهدها في فيلم "هابي بيرزداي"، ويشاركها في بطولته كلٌ من: شريف سلامة وحنان مطاوع، ولم يتحدّد بعد موعد عرض الفيلم في دور السينما. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2024-11-11
10:03 | 2024-11-11
05:33 | 2024-11-11
04:05 | 2024-11-11
02:23 | 2024-11-11
01:01 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24