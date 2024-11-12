أصيبت بفتق في العين وأجرت عملية.. نيللي كريم تكشف عن موقف محرج تعرضت له أثناء ارتدائها تنورة على المسرح

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أعلنت نيللي أنها تشارك لأول مرة مع المخرج محمد شاكر في عمل درامي سيعرض في رمضان 2025، مؤكدةً إعجابها الكبير بتفكيره ورؤيته الإخراجية، خاصةً الطريقة التي يتعامل بها مع القصة.وكشفت نيللي كريم عن الصعوبات التي تواجهها في تجسيد الشخصيات المعقدة، حيث أكدت أنها تعيش مع الشخصية بشكل كامل في أثناء التصوير، وتجد صعوبة في الخروج منها، ما يضطرها للسفر وتغيير الأجواء بعد انتهاء التصوير للتخلص من تأثير الشخصية.وأوضحت أن الشخصيات التي تحتوي على مشاهد حزينة تؤثر على حالتها النفسية، مثل دورها في "سجن النساء" و"سقوط حر"، حيث صورت سقوط حر في مصحة نفسية لمدة شهر ونصف، ما أثر على صحتها وتسبب لها بفتق في العين نتيجة البكاء الشديد، وعلى إثرها أجرت عملية صغيرة.تحدثت نيللي عن حبها للمسرح، حيث ترى أن له نكهة خاصة لكونه يمنحها فرصة رؤية تفاعل الجمهور بشكل مباشر، مشيرة في حديثها إلى موقف طريف حصل لها في مسرحية مع الفنان كريم عبد العزيز، حيث نسيت جملة من النص، وتمكن كريم من تدارك الموقف بتعليق فكاهي زاد من ضحك الجمهور.كذلك، ذكرت موقفًا محرجًا آخر عندما كانت ترتدي زيًّا تاريخيًّا في أحد العروض، وحدث أن وطأ أحد الراقصين على تنورتها، فسقطت على المسرح، لكنها شُعرت بالامتنان لأنها كانت ترتدي بنطالًا أسفل التنورة، ما خفف من الإحراج.حول مشاركتها في "باريس فاشن ويك"، أوضحت نيللي أنها كانت تتابع هذا الحدث الكبير منذ زمن، وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيه.كما تحدثت عن بداياتها، حيث كانت تصمم وتنسق فساتينها وإطلالاتها بنفسها، ما جعل بعضهم يشكك في تصريحاتها حين كانت تجيب بأنها هي من صممت ملابسها.وأوضحت النجمة أنه خلال "باريس فاشن ويك"، تعرفت على عدد من المصممين العالميين وأعجبت بتصاميمهم، خاصةً ستيفان رولان وطوني ورد، الذي وصفته بأنه موهوب وله لمسة مميزة في تصميم الأزياء. (فوشيا)