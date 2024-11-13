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مذيعة تنهار على الهواء مباشرة خلال تقديمها نشرة الأخبار.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:00
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تعرضت مذيعة تونسية إلى وعكة صحية أثناء تقديمها نشرة الأخبار عبر إذاعة خاصة.
وظهرت المذيعة في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وكأنها تعاني من آلام حادة. وانهارت على الهواء مجهشة بالبكاء، بينما سارعت الإذاعة إلى قطع البث.
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ووفق شهادة زملائها، فإن الصحافية أصيبت بحالة تشنج جراء عدم حصولها، كما الصحافيين العاملين بالإذاعة الخاصة، على مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر.
بينما أعرب العديد من التونسيين على مواقع التواصل عن تعاطفهم مع المذيعة.
وطالب العديد السلطات المعنية إلى فتح ملف بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة، على خلفية تردي الوضعية الاجتماعية للصحافيين العاملين فيها.

المصدر: ae24

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