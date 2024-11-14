بعد غيابها عدة أشهر.. ممثلة سورية تفاجئ أولادها بعودتها لبلدها وهكذا استقبلوها (فيديو)

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شاركت كندا حنا مجموعة من الفيديوهات التي توثق لحظة لقائها مع أبنائها بعد عودتها من بيروت، حيث كانت تشارك في مسلسل "عن الحب والكذب" كإحدى بطلاته.وظهرت في الفيديو وهي تفاجئ أطفالها بعودتها، الذين عبّروا عن فرحتهم بترحيبهم بها، وتقديم باقة من الورود لها.