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المرأة

بعد غيابها عدة أشهر.. ممثلة سورية تفاجئ أولادها بعودتها لبلدها وهكذا استقبلوها (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:10
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عادت الفنانة السورية كندا حنا إلى دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب".

شاركت كندا حنا مجموعة من الفيديوهات التي توثق لحظة لقائها مع أبنائها بعد عودتها من بيروت، حيث كانت تشارك في مسلسل "عن الحب والكذب" كإحدى بطلاته.
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وظهرت في الفيديو وهي تفاجئ أطفالها بعودتها، الذين عبّروا عن فرحتهم بترحيبهم بها، وتقديم باقة من الورود لها.







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