بعد حديث عن ارتباطها.. غادة عادل تحسم الجدل وهذا ما أعلنته

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وخلال تصريحات إعلامية لها مؤخراً، كشفت أنّ الهدف من التمثيل هو تحقيق المتعة لها أولاً ثم إسعاد الجمهور، مؤكدة أنها لا تقدّم مسلسلاً تلفزيونياً كل عام في شهر رمضان، معتبرة أن لكل فنان أسلوبه الخاص في التمثيل، وأنها تحب مهنتها وتستمتع بها كذلك.وأشارت غادة إلى أنّها ذَات طَبعٍ متسامح، ولكنها في الوقت عينه، أكدت أنها في بعض الأوقات لا ينال التسامح منها وذلك حين يتعمّد شخص ما أن يؤذيها، أو يجرحها، أو متى يحاول تشويه سمعتها؛ ففي هذه الحالات لا تهاون ولا تسامح أبداً.وكَشَفَت غَادة عن حُبّها للأعمال الكوميدية، لتؤكد أن الكوميديا شيء مهم جداً ويرفّه عن الجمهور، وبالتالي تود تقديم أعمال فنية كوميدية من حين لآخر، ولكن بشرط أن يكون الموضوع المعروض عليها مناسباً لها.وأخيراً تحدثت عن الندم على قرار معين اتّخذته في حياتها، لتنفي ندمها عن أيّ قرار اتّخذته في حياتها، وتشير إلى القرارات التي اتّخذتها في طفولتها وفي بداية دخولي عالم الفن لم تندم عليها؛ معتبرة أنها جميعها كانت خطوات ومراحل مهمة في حياتها سواء؛ حققت النجاح أو باءت بالفشل، مؤكدة أنها في النهاية ساهمت تلك القرارات في تقوية شخصيتها الفنية والإنسانية، وزادتها خبرة بالحياة.