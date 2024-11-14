فنانة لبنانية تبكي خلال حديثها عن لبنان.. وما قالته مؤثر (فيديو)

نشرت الإعلامية منى الشاذلي عبر صفحتها في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" برومو لقائها مع الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود في برنامج "معكم منى الشاذلي".

وتتحدث النجمة اللبنانية خلال اللقاء عن كواليس فيلمها الجديد "أرزة" المشارِك في مسابقة "آفاق عربية" في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، الذي انطلق حفل افتتاحه مساء الأربعاء.

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وخلال البرومو، ينضم الى اللقاء زوجها الفنان هاني عادل، صاحب البصمة المميزة في الفيلم من حيث الموسيقى التصويرية، ليحكي كيف استعان بالموسيقى اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي كمرجع له.

ورأى عادل الشعب اللبناني، بطلاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، ووفق ما تخيّلها هو، كما يكشف عن كواليس مجيء زوجته دياموند من لبنان الى القاهرة بعد رحلة شاقة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.





بدورها، بكت دياموند خلال اللقاء وهي تتحدث عن الحرب في لبنان ومعاناة الشعب اللبناني، وكيف عاشت طفولتها كـ"طفلة حرب"، مؤكدة أنها تأقلمت مع نمط العيش في القاهرة، وتشعر كأنها وسط أهلها، وهي سعيدة في حياتها الزوجية مع هاني عادل. (سيدتي)