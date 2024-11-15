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المرأة
لمن قالت نجلاء بدر "علّمتني درساً لن أنساه"؟
Lebanon 24
15-11-2024
|
04:27
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كتبت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله عن تعلّمها درساً مهماً في مشوراها الفني من الفنان حسين فهمي، رئيس "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، بعد ظهوره في افتتاح دورته الحالية الـ45، وهو متماسك رغم حزنه على فراق شقيقه الفنان مصطفى فهمي الذي توفيّ قبل فعاليات المهرجان بأيام قليلة.
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وقالت نجلاء في منشورها: "كامل الاحترام والتقدير للفنان حسين فهمي على المجهود العظيم الذي يبذله في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، كامل التقدير والاحترام لقلبه المتمزّق وعقله الواعي وحبّه الحقيقي وتفانيه في العمل وإخلاصه". وتابعت: "لقد تعلّمت منك اليوم درساً عظيماً لا أستطيع نسيانه على مر الزمان، عقل واعٍ وذهن حاضر وتفانٍ وإخلاص في كل شيء... شكراً للفنان حسين فهمي".
يُذكر أن نجلاء بدر تشارك في مسلسل "أزمة ثقة"، المكوّن من 15 حلقة، وهو بطولة: هاني عادل ومنة فضالي وملك أحمد زاهر وتامر فرج وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي...، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار تشويقي درامي حول جريمة قتل، يحاول أبطاله الفرار منها مع التغلغل في صراعات الخيانة والثقة والمكائد...
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