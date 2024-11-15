من "هافانا" إلى "السعودية"... كاميلا كابيلو تفاجىء الجمهور وتغير كلمات أغنيتها الشهيرة

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تصدرت المطربة الأميريكية كاميلا كابيلو، محركات البحث "غوغل"، وفي الساعات الماضية أصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بعد أن غيّرت كلمات أغنيتها الشهيرة “هافانا أو نانا” إلى “السعودية أو نانا”.قدمت كاميلا كابيلو، عرضاً في ديفيليه مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية، وتحدث الجمهور عن العرض ولكن أكثر ما لفت الانتباه هو تغيير كابيلو لكلمات أغنيتها الشهيرة التي حققت ملايين المشاهدات عالمياً، لتصبح "السعودية" بدلاً من "هافانا".وعلق البعض على ما فعلته كابيلو، بأنها غيرت الكلمات كنوع من الترحاب بالسعودية التي تغني بها للمرة الأولى، حباً وتقديراً للشعب السعودي. (نواعم)