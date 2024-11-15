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المرأة

رانيا يوسف عن انتقادات فساتينها: هذه طريقة ملابسي والمستوى الاحتماعي الذي عشته

Lebanon 24
15-11-2024 | 10:06
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أجرت الفنانة رانيا يوسف، لقاء حوارياً ببرنامج ET بالعربي، متحدثة عن إطلالاتها خلال فعاليات المهرجانات السينمائية، والانتقادات الدائمة على فساتينها ووصفها بالجريئة.

قالت رانيا يوسف: "مش جريء دي طريقة لبسي من وأنا صغيرة، طريقة حياتي والمنطقة اللي كنت عايشة فيها بمستوى تعليمي والمستوى الاجتماعي كنت بلبس كده وطول عمر الناس مكنتش بتعتبرها جرأة".
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وتابعت رانيا يوسف: "لكن الفترة اللي فاتت بقى في ناس بتعتبرها جرأة مع إن لو رجعنا للأفلام الأبيض والأسود هتلاقي نفس ستايل الفساتين اتلبست في سنة 50 و60 و70 بأكثر جرأة ومحدش كان بيقول عليه جريء".

وأوضحت رانيا يوسف أنها تحب الظهور دائما بشكل مختلف خلال حضورها المهرجانات قائلة: "بحب اجرب واجازف وبحب الأفكار اللي مش تقليديه ولوك مهرجان القاهرة حبيته عشان فكرة جديدة".

على جانب آخر، انتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث.
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