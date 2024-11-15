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منوعات
أريانا غراندي تثير قلق الجمهور.. شاهدوا آخر اطلالة لها
Lebanon 24
15-11-2024
|
12:16
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أحدثت النجمة الأميركية أريانا غراندي مخاوف عديدة بشأن صحتها، بعد ظهورها بإطلالة نحيفة للغاية في العرض الأول لفيلم Wicked.
وبدت أريانا، البالغة من العمر 31 عاماً، نحيفة بشكل ملحوظ خلال معانقة صديقاتها على السجادة الحمراء، فظهر جسدها هزيلاً جداً في لقطات انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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كما ظهرت غراندي مع جيمي فالون في الساعات الماضية ضمن برنامجه "The Tonight Show"، ليشارك حساب البرنامج مقطعاً بدت فيه مغنية "No Tears Left To Cry" وقد خسرت الكثير من وزنها، ما زاد تساؤلات الجمهور على صحتها.
من جانبه، قال مصدر مقرّب من أريانا غراندي إنها "حين تتوتر وتكون مشغولة تنسى الأكل تماماً"، وبالتالي من الطبيعي أن تصل إلى هذا الوزن.
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