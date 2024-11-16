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المرأة

بفستان من نقشة التايغر.. زين كرزون تكشف عن خطوبة شقيقتها التوأم فمن العريس؟ (صور)

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:00
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كشفت نجمة السوشال ميديا الأردنية زين كرزون عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن خطوبة شقيقتها التوأم هيا.

وفاجأت كرزون متابعيها بهذا الخبر حيث نشرت صورة أولى تضمنت صور بدلة هيا وأرفقتها بتعليق: "الله يتمملك على خير يارب".
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وفي الصورة الثانية شاركت صورة من إطلالتها من الحفل، حيث ارتدت فستانا بدون اكمام بنقشة التايغر ورفعت شعرها إلى الاعلى.
 
 


وكتتبت معلقة إلى جانب الصورة: "ياروح الروح الله يتمملك على خير يا توأم روحي  يا هيوش"

وتفاعل الجمهور مع المنشور حيث سارع العديد لتقديم التهاني للمؤثرة الأردنية وشقيقتها التوأم، كما تساءل العديد عن هوية العريس، وطالبوا زين بنشر صور لإطلالة هيا في بدلة الخطوبة، إلى جانب صور لها مع العريس.

زين كرزون هي نجمة سوشال ميديا أردنية، تعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل، وهي الشقيقة الصغرى للنجمة الأردنية ديانا كرزون.

وتحظى زين وشقيقتها التوأم هيا بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن لديهما العديد من المتابعين.(البوابة)


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