Advertisement

المرأة

ألين لحود تعلق على الاحداث الجارية في لبنان.. وهذا ما نشرته

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1279267-638673765489617260.jpg
Doc-P-1279267-638673765489617260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّقت الفنانة ألين لحود على الاشتباك الذي حصل بين مشجعي فرنسا واسرائيل خلال مباراة دوري الامم الاوروبية في استاد فرنسا.
وأعادت ألين لحود نشر مقطع الفيديو الذي أعدّته الـLBCI عبر منصة انستغرام وكتبت رسالة باللغة الانكليزية جاء فيها: "حتى في الرياضة، تجد الكائنات الإسرائيلية طريقة لإظهار طبيعتها الحقيقية... الوحشية". (lbc)
Advertisement
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:30 | 2024-11-16
06:24 | 2024-11-16
04:00 | 2024-11-16
03:00 | 2024-11-16
02:25 | 2024-11-16
01:00 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24