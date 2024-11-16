توقف مفاجئ لمسلسل ياسمين صبري.. اليكم السبب

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فوجئ العاملون بمسلسل "ضل حيطة" الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري سباق دراما رمضان المقبل بتوقف مفاجئ للتصوير لعدة أيام، بسبب تغيب بطلة العمل عن التصوير خلال الأيام المقبلة.وجاء توقف التصوير بسبب حصول ياسمين على إجازة لسفرها إلى الجونة لتصوير أحداث فيلمها الجديد "الأرض السوداء" الذي تقف فيه للمرة الأولى أمام الفنان كريم عبدالعزيز.وجاء توقف تصوير مسلسل "ضل حيطة" بعد أيام من طلب ياسمين تكثيف تصوير المسلسل للتفرغ لتصوير فيلم "الأرض السوداء"، إلا أنها فوجئت بطلب مخرج الفيلم ضرورة سفرها إلى الجونة لبدء التصوير وهو ما أربك حسابات صناع المسلسل، والذي تجسّد خلاله ياسمين شخصية فتاة تعمل في متجر لبيع الملابس، ولكنها تواجه مشاكل تقلب حياتها رأساً على عقب. (لها)