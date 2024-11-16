إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفل إيلي صعب.. وهذا ثمن فستانها! (صور)

لم تشارك النجمة إليسا في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض لكنها تواجدت بين الصفوف نظرا للعلاقة القوية التي تربطه به وبعائلته.



واختارت إليسا فستانا من تصميم إيلي صعب من المخمل لحضور العرض، مطرز من أسفله مع تفاصيل كسرات مربعة، وبتصميم Off Shoulder، وظهرت عارضة إسبانية وبلوغر تدعى غالا غونزالس في نفس العرض.

Advertisement