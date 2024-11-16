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المرأة

إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفل إيلي صعب.. وهذا ثمن فستانها! (صور)

Lebanon 24
16-11-2024 | 16:25
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لم تشارك النجمة إليسا في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض لكنها تواجدت بين الصفوف نظرا للعلاقة القوية التي تربطه به وبعائلته.

واختارت إليسا فستانا من تصميم إيلي صعب من المخمل لحضور العرض، مطرز من أسفله مع تفاصيل كسرات مربعة، وبتصميم Off Shoulder، وظهرت عارضة إسبانية وبلوغر تدعى غالا غونزالس في نفس العرض.
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وتناقل رواد مواقع التواصل صورا أظهرت أن الشخصيتين ارتدتا نفس الفستان الذي يصل سعره إلى 180 ألف جنيه، اي قرابة 3700$

يذكر أن الرياض شهدت إقامة حدث استثنائي كبير مساء الأربعاء 13 تشرين الثاني عرض أزياء مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض. (في الفن)



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