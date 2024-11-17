هي محامية.. تعرفوا إلى الدنماركية الفائزة بلقب "ملكة جمال الكون 2024"

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فازت الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة مكسيكو، في وقت متأخر من مساء السبت، في نسخته الـ73.وفي الجولة النهائية من المسابقة، تغلبت فيكتوريا كيير ثيلفيغ على ملكة جمال نيجيريا تشيديما أديتشينا.وقالت ثيلفيغ، (21 عاما)، وهي راقصة وورائدة أعمال في مجال العناية بالجمال ومدافعة عن الصحة العقلية ومحامية، إنها تطمح إلى "استخدام صوتها لصالح من لا يسمع صوتهم وأن تكون قوة من أجل الخير".وأضافت: "كنت أنتظر هذه اللحظة طوال حياتي".