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المرأة
شيرين عبد الوهاب تشوّق جمهورها لحفلها في الكويت
Lebanon 24
17-11-2024
|
23:00
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شوّقت النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها ومتابعيها لحفلها المرتقب في الكويت، والذي يقام يوم 29 تشرين الثاني الجاري على مسرح "رود رش".
ونشرت شيرين، عبر حسابها الرسمي على موقع "X" بوستر الحفل وعبرت من خلال التعليق عليه عن حماسها الشديد لمقابلة جمهورها الكويتي، ووجهت لهم رسالة مؤثرة ، حيث كتبت: "جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة.. استنوني يوم 29 تشرين الثاني على مسرح "رود رش Road Rush" كلي حماس على شوفتكم".
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ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور شيرين في الكويت والعالم العربي، الذين عبروا عن سعادتهم وحماسهم لحضور الحفل، وتبادلوا التوقعات حول الأغاني التي ستقدمها شيرين.
ومن المتوقع أن تشعل شيرين الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيها، والتي تناسب جميع الأذواق والأعمار.
يأتي حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بعد عدة أيام من دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفي إطار سلسلة الحفلات الجديدة التي تحييها في مختلف الدول العربية، والتي تؤكد مكانتها الفنية الكبيرة وحب الجمهور لها بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا بألبومها الجديد والذي يضم أغنيات مثل "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "ابتسمت". (لها)
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