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المرأة

مقطع فيديو عفوي مليء بالرومانسية لأحلام وزوجها... وتفاعل واسع من الجمهور

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:51
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شارك بطل الرالي القطري مبارك الهاجري متابعيه على تطبيق سناب شات بمقطع فيديو عفوي مليء بالرومنسية واللطافة ظهر فيه برفقة زوجته أحلام في إحدى الأماكن.

وظهر رجل الاعمال الخليجي في غاية الجماس والسعادة وقال: "لما يكون عندك زوجة مثل الغالية أم فاهد يمكن اليوم عطرتني بـ 30 ألف ريال من عود وعنبر وما شاء الله".
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لتردّ عليه النجمة الاماراتية، التي ظهرت بعباءة سوداء وتخبئ وجهها بشال اسود قائلة: "إنت تستاهل أكثر من 30 ألف ريال تستاهل 3 مليار ريال"، ليتفاعل مع كلامها الرومانسي بطريقة لطيفة، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

 
وكان مبارك شارك صورة مع أحلام من كواليس حفلها الذي أحيته في سلطنة عمان، وعلق عليها بحب وكتب: "حبيبتي أم فاهد الف مبروك على الإبداع بحفل دار الأوبرا السلطانية".


بدوها، شاركت أحلام متابعيها بصور من الحفل، الذي اختارت فيه قفطاناً أنيقاً باللون العنابي مع تطريزات ذهبية فخمة، واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة ومكياج قوي يبرز ملامحها. (لها)
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