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المرأة

"مصابة بيدها اليمنى".. ممثلة معروفة تثير قلق محبيها (صورة)

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:30
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أثارت صورة نشرها الناقد الفني أحمد شوقي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" قلق الجمهور على الفنانة كندة علوش بسبب ظهورها في الصورة وهي تضع ذراعها اليمنى في جبيرة من الجبس، خصوصاً أنها ظهرت قبل يومين فقط في فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي" بأفضل حال.
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وكان الناقد أحمد شوقي قد نشر صورة تجمعه بأعضاء لجنة تحكيم أحد الأفلام من المسافة صفر، وظهر في الصورة كل من: المنتج غابي خوري والفنانة كندة علوش، وبدت كندة مصابة بيدها اليمنى، وعلّق شوقي على الصورة بالقول: "عودة الى القاهرة ومهرجانها العريق، عضواً في لجنة تحكيم أفلام من المسافة صفر (أفلام من غزة) بصحبة المنتج الكبير غابي خوري والنجمة كنده علوش". (لها)
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