تغيّرت ملامحها وخسرت جمالها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!

فاجأت النجمة السورية سلمى المصري جمهورها، بعد تداول صورة قيل إنها أحدث ظهور لها.

وظهرت سلمى بملامح مختلفة فيما يبدو أنها نتيجة لعملية تجميل جديدة.

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وتفاعل الجمهور بشكل واسعة مع الصورة معبرين عن صدمتهم، وقال البعض إن المصري خسرت جمالها بسبب هوسها بعمليات التجميل.وشارك العديد من الجمهور صور للشخصية مقارنين ما بين جمالها الطبيعي، وشكلها بعد عمليات التجميل، معلقين "عمليات تبشييع مو تجميل".وسلمى المصري هي الشقيقة الكبرى للنجمة مها المصري، التي سبق وأن واجهت تعليقات سلبية بسبب تعرضها لتشويه وجهها نتيجة حقنة بوتوكس من مواد ضارة. (البوابة)