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كشفت الفنانة هدى المفتي، أمس الاثنين، كواليس دورها في مسلسل "موعد مع الماضي".وقالت المفتي، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منصة "نتفليكس" حول العمل، إنها قد تعلمت "الغطس" قبل تصوير المسلسل لتأدية بعض المشاهد التي تتطلب ذلك، واصفةً مشهد الغرق بأنه صعب للغاية.وأوضحت أنها رغم تعلمها الغطس، فقد جرى الاستعانة بـ "دوبليرة" لعمل المشهد بسبب صعوبته ومعاناتها من مشاكل في التنفس.وعن شخصيتها في المسلسل، اشارت الى أنها "مُعقدة جداً"، حيث تمر بقصة حب لها جوانب مُختلفة، مُبديةً سعادتها بالعمل مع نجوم المسلسل.كما كشفت أنه جرى تصوير المسلسل خلال شهر تموز الماضي في مدينة الغردقة، حيث الجو الحار نهاراً والبارد ليلاً، وهو ما زاد من صعوبات العمل.يذكر أن "موعد مع الماضي"، بطولة آسر ياسين، وصبا مبارك، وهدى المفتي، ومحمود حميدة، وشريف سلامة، وشيرين رضا، وركين سعد، ومحمد ثروت، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والعمل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري.