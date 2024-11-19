"مختلّة عقلياً".. نجمة عالمية متهمة بممارسة "السحر" فمن هي؟!

اتهمت سيدة من لوس أنجلوس النجمة العالمية أنجلينا جولي، بممارسة السحر والإضرار بحياتها.

وقامت السيدة برفع قضية ضدها في 9 تشرين الأول للتوقف عن الأمر ومعاقبتها كما وصفتها بـ "المختلة عقلية"، زاعمة أن جولي كانت تضايقها من خلال استخدام أشخاص آخرين.

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وبحسب السيدة، فإن جولي كانت تلاحقها منذ عام 2010، مطالبة بالحماية القانونية منها، بحسب صحيفة The Mirror.



كما زعمت السيدة أن جولي أجرت "سحرًا" تسبب لها بـ "حالات نفسية مختلفة وأوهام مرتبطة بهلاوس سمعية وبصرية".



بالإضافة إلى ذلك، زعمت المرأة أن نجمة هوليوود كانت تساعد أيضًا أحد المتاجرين بالأطفال المرتبطين بجرائم تتعلق بالتحرش.



ووصل الأمر إلى حد اتهام جولي بقتلها عدد من الأطفال، وقالت: "توقفي عن ارتكاب أفعال غير قانونية.. اعترفي بحقيقة أن الناس لن يتسامحوا مع كونهم ضحايا لسلوكك".



وبحسب المواقع العالمية طالبت المرأة المجهولة من جولي تغطية أتعابها القانونية، والتي بلغت 300 دولار.

