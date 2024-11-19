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المرأة

هيفاء وهبي تعلق على الاحداث الخطيرة في بيروت.. وهذا ما نشرته

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:35
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عادت الفنانة هيفاء وهبي للتفاعل مع التطورات الأخيرة في لبنان عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأعادت وهبي نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام كُتب عليها: "سلام على بيروت حتى تطيب جراحها حتى يطمئن فؤادها"، مجددة من خلالها دعمها لبلدها. (lbc)
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