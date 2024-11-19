هيفاء وهبي تعلق على الاحداث الخطيرة في بيروت.. وهذا ما نشرته

عادت الفنانة هيفاء وهبي للتفاعل مع التطورات الأخيرة في لبنان عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعادت وهبي نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام كُتب عليها: "سلام على بيروت حتى تطيب جراحها حتى يطمئن فؤادها"، مجددة من خلالها دعمها لبلدها. (lbc)

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