ترتدي الملابس بشكل مثير وتظهر مفاتن جسدها.. إحالة بلوغر شهيرة للمحاكمة

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وحددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة 30 تشرين الثاني الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوغر هدير عبدالرازق، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.وكانت النيابة العامة أحالت البلوغر هدير عبدالرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي تبثها البلوغر تتضمن محتوى وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير وتظهر بها مفاتن جسدها.يذكر أن البلوغر المصرية هدير عبدالرازق تصدرت محركات البحث، قبل بضعة أشهر، بعد تسريب فيديو فاضح لها بصحبة شاب، ما دفعها لمخاطبة متابعيها لتوضيح الأمر.وأقرت هدير حينها في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها هي من تظهر في الفيديو، وأن من ظهر معها كان زوجها وتم الطلاق، قائلة: "ظهرت فيديوهات الفترة الأخيرة وتم نشرها على كل وسائل التواصل، أحب أقول لكل الناس إن الفيديو ده بيني أنا وجوزي ودي قسيمة الجواز ودي قسيمة الطلاق".ونشرت هدير عبدالرازق قسيمة الزواج الرسمي حيث تم زواجهما عام 2021، كما نشرت قسيمة الطلاق، وأوضحت أن الطلاق تم قبل عام، في محاولة لإبعاد تهم الفعل الفاضح عنها.ثم عادت بعد تلك الواقعة بأيام قليلة لإثارة الجدل مرة أخرى بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستغرام" وهي تحاول إنهاء حياتها.ونشرت البلوغر هدير عبدالرازق، صورة وهي تحاول إنهاء حياتها، وظهرت ويدها ملفوفة وعلقت: "دي تالت مرة أفشل أني أروح لربنا.. ما خلاص اتحكم عليا بالإعدام".وتابعت البلوغر هدير عبدالرازق: "كفاية أخبار كذب على لساني، وكفاية توزيع صوري، المحاولة الرابعة ليا، هرمي نفسي من فوق برج القاهرة، أنتم معندكوش إنسانية، ولا حتى دين، أنا مهما غلطت مستهلش ده عشان ده كان جوزي..".